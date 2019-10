Gnut e Sollo presentano "L'Orso nnammurato", appuntamento alla Fabbrica 102

Un imperdibile appuntamento alla Fabbrica 102: doppio incontro con Gnut e Sollo venerdì 11 e sabato 12 ottobre, per la presentazione de L’Orso nnammurato.

Si comincia venerdì, dlle 18 alle 20. L’orso ‘nnammuratoè un libro di poesie, ma è anche un CD. Il libro-disco è composto da 64 poesie, 14 delle quali divenute canzoni, musicate, cantate e suonate da Gnut insieme ai musicisti della sua band (Marco Caligiuri, Valerio Mola, Luca Caligiuri, Gianluca Capurro, Michele Signore, “Mr.Coffee” Daniele Rossi) e a ospiti speciali come Ciro Riccardi, Brunella Selo, Dolores Melodia, Andrea Tartaglia, Monia Massa, Luca Rossi e Alexander Cerdà.

Nel libro, si affacciano qua e là, tra le poesie, anche le partiture musicali delle canzoni del disco, i credits con i nomi dei musicisti e alcuni scritti di Alessio Sollo, oltre ad un nutrito glossario perché, come diceva Pino Daniele, “Si capisce è buono, sinnò te futte”. In occasione della presentazione a Fabbrica102, Gnut e Sollo parleranno del lavoro completo e faranno ascoltare qualche brano, come anticipazione del concerto del sabato, quando invece, a partire dalle 23, si potrà assistere al concerto vero e proprio, con alcune delle canzoni più celebri di Gnut.