Siciliano di scoglio o di mare aperto? A Palermo il festival internazionale del disegno

Il festival internazionale del disegno The Big draw approda a Palermo grazie a Scruscio con una tematica coinvolgente: Siciliano di mare aperto (che prova ad orientarsi verso nuovi orizzonti pur mantenendo la Sicilia nel cuore) oppure Siciliano di scoglio ( ancorato alla sua terra al punto da non poterne fare a meno).

Durante la manifestazione "Storie di scogli...e mare aperto" che si terrà presso l'ecomuseo Mare memoria viva in via Messina Marine 27 il 6 e 7 Ottobre, si prospetteranno due giorni di workshop per grandi e piccini, istallazione tematica e libri d'artista. Il 6 Ottobre sarà dedicato al workshop per bambini: Palermo in un Pop-up, laboratorio creativo per conoscere la storia della nostra città con tanti elementi tridimensionali che renderanno le cartoline animate e speciali in collaborazione con l'ecomuseo Mare memoria viva che ospita l'iniziativa, inoltre si potrà partecipare all'istallazione "Siciliano di scoglio o di mare aperto, realizzando un origami a forma di barchetta da posizionare sull'istallazione artistica creata dagli artisti Scruscio. Il 7 Ottobre invece un intera giornata dedicata all'affasciante workshop di pittura sull'acqua per sperimentare la tecnica giapponese suminagashi e lasciarsi incantare dall’inconsapevole arte che è dentro di noi, accettando di non poter stabilire a priori il risultato finale di un processo, nel disegno come nella vita. Durante la giornata gli artisti che avranno prenotato l'iniziativa potranno esibirsi in un estemporanea creando incantevoli l'ibri d'artista sul tema del festival.