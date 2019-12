Dopo il restauro Palazzo Butera apre il secondo piano per la prima volta

Domenica 22 dicembre il secondo piano di Palazzo Butera apre al pubblico per la prima volta, dopo il restauro e la trasformazione dell’edificio. La sala di ingresso, con il grande vuoto dell’affresco tagliato, è il punto zero della storia, stratigrafia di un Settecento che ha rivelato altre quadrature dipinte e di un Novecento che ha tentato di distruggerle.

Otto nuovi wall drawings di David Tremlett, appena realizzati, guideranno visivamente il visitatore, nella prima esplorazione di un’area destinata ad accogliere prestiti di opere di musei internazionali. Qui l’artista contemporaneo inglese prosegue il dialogo con Martorana e Fumagalli iniziato al piano nobile nel 2018. Per i saloni affrescati è stata scelta, come per il primo piano, una finitura a marmorino, e ciascuno sarà di un colore diverso.

Tutto questo sarà visibile in anteprima, in una giornata dove chi lavora a Palazzo Butera potrà illustrare al pubblico il lavoro svolto in questi ultimi due anni.