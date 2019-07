Prima un po' di sole, poi aperitivo ghiacciato in spiaggia: a Mondello arriva l'Aperol Spritz tour

Prosegue il beach tour più colorato d’Italia firmato Aperol Spritz che diffonde la sua onda arancione e porta l’allegria del suo happy hour nelle principali regioni italiane. Lunedì prossimo è la volta di Palermo.

Il 29 luglio, l’Aperol Spritz Tour arriverà infatti nel caratteristico quartiere costiero alle porte del capoluogo siciliano. Mondello, meta turistica per eccellenza dei palermitani, accoglierà il coloratissimo anfibio Aperol che si trasformerà in un vero e proprio bar a cielo aperto con tanto di postazione DJ per rendere il momento aperitivo veramente indimenticabile.

L’appuntamento è lunedì 29 luglio dalle 16 alle 19 presso la spiaggia libera di Mondello. Qui il coloratissimo anfibio Aperol distribuirà il suo carico di aperitivi a chiunque si trovi nei paraggi e voglia rilassarsi godendosi uno Spritz ghiacciato accompagnato da degli irresistibili cicchetti. Occasioni uniche per assistere all’arrivo in spiaggia dell’originale anfibio Aperol Spritz e per passare un pomeriggio in compagnia dell’aperitivo più amato di tutti, all’insegna del motto #HappyTogether, del divertimento, della gioia di vivere e di stare insieme.