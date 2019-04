Panini, vino e Madonie: l'aperitivo in salsa sicula al bistrot di Palazzo Butera

Sabato 4 Maggio 2019 alle ore 19:00 vi aspettiamo da Madonieat, il bistrot di Palazzo Butera, per un aperitivo conviviale e coinvolgente. Un percorso guidato per degustare le sei inedite proposte di panini gourmet elaborati con amore da Madonieat ed Eating Sicily per farti vivere una esperienza sensoriale unica e travolgente.

Sei differenti tipologie di pane a lievitazione naturale, sapientemente prodotto con farine di grani siciliani dai panifici Guccione (Palermo) e Logiudice (Ganci). Abbiamo selezionato i migliori ingredienti prodotti sulle Madonie, creando accostamenti e combinazioni di sapori, unici ed indimenticabili. Il vino in abbinamento sarà il rosso “Terre di Kalai”: un blend di Frappato e Nero d’Avola prodotto dalla azienda Torre Favara di Mazzarino.

Il percorso avrà una durata di circa 2 ore. E’ richiesta la prenotazione. Prezzo a persona con prevendita: €15,00. Prezzo a persona senza prevendita: €20,00. Prevendite disponibili presso: Madonieat, Via Butera 20, Palermo - Bottega Tecnologica, Viale Piemonte 53, Palermo. Posti limitati.