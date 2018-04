Cocktail vista Palermo: domenica da Obicà con l'aperitivo in musica

PalermoJam, l'happy hour di Obicà Mozzarella bar, inaugura l’8 aprile alle 19.30 con il sound di Naua Bargione e Andrea Valerio che si divertiranno al mixer passando sui piatti vecchi e nuovi successi.

Obicà Mozzarella bar presenta PalermoJam, l'happy hour della domenica con la musica a fare da piacevole sottofondo, tra un drink e un assaggio di eccellenze italiane, nella scenografica location delle Terrazze di Rinascente in Piazza San Domenico, nel cuore del centro storico di Palermo, il più grande d’Europa. PalermoJam è una serata coinvolgente che invita i palermitani a rilassarsi e a godere l’ora del tramonto in uno spazio di grande fascino come le strepitose terrazze con vista, dove condividere ottimo cibo e intrattenimento di qualità. L’aperitivo nelle serate di PalermoJam ha un costo di 12 euro a persona e comprende un taglierino e un drink.