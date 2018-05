Jack and the Starlighters da Obicà, musica e aperitivo sulle terrazze della Rinascente

Continuano a riscuotere successo di pubblico gli appuntamenti con PalermoJam, format che unisce proposte gastronomiche di qualità e intrattenimento live.

Domenica 3 giugno alle 19,30 ci sarà la nuova data dell’happy hour organizzato da Obicà e Il Bar, con la musica a fare da piacevole sottofondo, tra un drink e un assaggio di eccellenze italiane, nella scenografica location delle Terrazze di Rinascente in Piazza San Domenico, nel cuore del centro storico di Palermo, il più grande d’Europa.

Protagonisti di questa settimana sanno Jack & the starlighters. Gioacchino Cottone alla voce promette «un vero venerdì rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta brani di Elvis Presley, Chuck Berry, Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis, Queen e Beatles. Il gruppo canterà anche alcuni canzoni inedite. In scaletta anche brani di Otis Reddding. PalermoJam continuerà anche nelle settimane successive. L’aperitivo nelle serate di PalermoJam ha un costo di 12 euro a persona e comprende un taglierino e un drink.