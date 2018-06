Giorgia Meli duo al PalermoJam, musica e aperitivi sulle terrazze della Rinascente

Continuano a riscuotere successo di pubblico gli appuntamenti con PalermoJam, format che unisce proposte gastronomiche di qualità e intrattenimento live.

Domenica 10 giugno alle 19,30 ci sarà la nuova data dell’happy hour organizzato da Obicà e Il Bar, con la musica a fare da piacevole sottofondo, tra un drink e un assaggio di eccellenze italiane, nella scenografica location delle Terrazze di Rinascente in Piazza San Domenico, nel cuore del centro storico di Palermo, il più grande d’Europa. Protagonista di questa settimana sarà il Giorgia Meli duo. La voce assoluta di Giorgia Meli, accompagnata da Diego Tarantino al contrabbasso. Un duo in cui coesistono universi sonori plastici e dinamici, un susseguirsi di sfumature acustiche velate da suggestioni digitali dove l'elettronica richiama paesaggi tropicali per poi sempre tornare alla canzone narratrice della ricchezza degli elementi vitali: un insieme di diversi linguaggi per esprimere differenti vibrazioni sonore. Filo conduttore sarà la canzone in tutte le sue sfumature. L’aperitivo nelle serate di PalermoJam ha un costo di 12 euro a persona e comprende un taglierino e un drink.