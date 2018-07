Aperitivo in salsa sicula, sedici assaggi e vino bianco all'Osteria Armetta

Vogliamo iniziare così il ciclo dedicato all'aperitivo, con una ricca degustazione che ci darà modo di conoscerci e, ad alcuni di voi, di conoscere tante deliziose preparazioni tipicamente isolane e palermitane in modo particolare. Pensato dalla chef Tiziana Allegri, in team con patron Giacomo Armetta e la mia supervisione, vi condurremo attraverso un percorso "a quattro mani" di varie sensazioni gustative con la garanzia che tutto ciò che gusterete sarà fresco e di giornata. Saremo lieti di farvi assaggiare tante piccole prelibatezze in una cornice "antica" di vecchi vicoli e vecchi palazzi.

Eccovi il menù della serata:

Tris di caponatina su crostini (melanzane, mela, peperoni)

Tris di panelle al finocchietto, alla menta ed al limone

Crocchè tradizionali e di patate farcite con ragù bianco e caciocavallo,

Arancinette al burro con tuma mortadella

Mini polpettine di melanzana con salsa di caponata,

Cacio fritto,

Formaggi locali (tipo caciocavallo e primosale)

Salumi,

Olive cunzate dello chef

Polpo fritto su salsa alle olive e basilico,

Gnocchi.fritti con salsa marinara,

Polpettine di vitello all'agro e duci con cipolla caramellata

Peperoni ammuddicati,

Frittatine di pomodoro e basilico, di spinaci e prosciutto, di ricotta

Sfincionello bagherese

Pizzotti fritti con salsa di sfincione tradizionale

Il tasting sarà accompagnato da un calice di bianco freschissimo. L'evento è riservato ad un numero limitato di partecipanti, date le dimensioni del locale, ed ha un costo a persona pari ad euro 10. La prenotazione non è obbligatoria ma è fortemente raccomandata e vi garantirà il posto a sedere. Come arrivare da noi: il locale si trova in Via C. Ramondetti Fileti al numero 10. E' facile trovarci: siamo di fronte al Teatro Massimo, alla fine della Via Spinuzza ed alla fine della piazzetta che esce poi sulla Via Roma. Il locale è l'ultimo, sulla destra.

