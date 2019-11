Note di gusto, l'aperitivo della domenica: al Finger il concerto dei Due T

Appuntamento domenica 17 novembre dalle ore 19,30 in poi da Finger in via Archimede 189 (accanto Hèrmes) , col format "Note di Gusto", l'appuntamento che chiude in bellezza la settimana.

Potrete sorseggiare mixology, degustare pozioni, scegliere degli ottimi vini alla mescita o sperimentare nuovi cocktail accompagnati dall'entrèe offerto dalla casa e servito al tavolo. Potrete comporre l'aperitivo o la cena scegliendo ciò che più stuzzica i vostri palati all'interno di un'offerta food molto varia che contempla ostriche, tartare, mangia&bevi, moffolette, verdure, taglieri di salumi e tantissimo altro ancora.ù

Questa settimana concerto live con i Due T (ore 21,30). Coppia d'eccezione da non perdere Claudio Terzo (chitarra e voce) e Diego Tarantino (basso) interpretando i grandi classici dei cantautori italiani ed internazionali.

