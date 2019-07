Mak Mixology spegne la prima candelina, aperitivo e festa alla Galleria delle Vittorie

Mak Mixology spegne la prima candelina: il primo agosto grande festa alla Galleria delle Vittorie. Si brinda a suon di “Cardamom Sour”, il cocktail nato per l’occasione.

Grande festa per il primo anniversario di Mak Mixology, il locale sito all’interno della Galleria delle Vittorie, in via Bari 50. Una sfavillante serata a suon di musica in programma il primo agosto alle ore 20:00 per brindare insieme con i cocktail dalle raffinate alchimie. Principe della serata sarà il “Cardamom Sour” il cocktail nato per l’occasione.

“Cardamom Sour”: vodka absolut elyx aromatizzata al cardamomo 50ml, liquore al pino mugo 25mg, succo di lime 20ml, sciroppo di zucchero 15ml, spuma al cetriolo. Drink rinfrescante, perfetto per le calde giornate estive. L’acidità del lime spezza le note fresche del cardamomo e del pino mugo, arrotondato da una spuma al cetriolo che dona dolcezza e armonia al drink.