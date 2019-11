Aperitivo nel segno dello swing, da Gran Cafè Torino la musica dei The Holy Cadillac

Via Roma a Palermo rinasce dalla sua crisi a suon di Swing made in Italy. Domenica 1 dicembre alle 19 al Gran Cafè Torino in via Roma 14/16 ha inizio “Cafè swing”, aperitivo con musica live.

Otto le portate finger food servite al tavolo. Tra queste: cacio all’argentiera, arancine di agrumi, caponata, fritti di formaggio e peperoncino, bruschette con Salmone, riso al curry. Alle 19,30 ha inizio il concerto dei The Holy Cadillac, con un omaggio musicale totale allo swing dalla fine degli anni Quaranta. In scaletta: Elvis, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Carl Perkins, Gene Vincent, Fred Buscaglione, Peppino Di Capri, Louis Prima, Quartetto Cetra, Trio Lescano, Natalino Otto.