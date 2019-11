Genitori "esauriti" e aperitivi creativi in compagnia dei bambini a Le Giuggole

Eri un viveur e ti godevi la vita fino a tarda notte tra Spritz e Negroni e adesso che hai deciso - per caso o per scelta - di mettere al mondo un bambino e non ti ricordi più neanche come è fatto un Moscow Mule?

Il circolo Arci Le Giuggiole di via San Basilio 37 a Palermo fa proprio al caso tuo. Le tre mamme che hanno aperto lo spazio hanno pensato proprio ai genitori che hanno voglia di divertirsi con i propri amici mentre i loro figli sono a pochi metri da loro impegnati, con i loro coetanei, in attività creative e originali lontani da tablet e cellulari.

Questo venerdì e sabato, il 15 (dalle 20 in poi) e il 16 novembre (dalle 19 alle 21) sono infatti fissati due appuntamenti imperdibili per genitori che vogliono ricordarsi chi erano prima dell'avvento dei figli. Ma non illudetevi eh, è solo per l'aperitivo! I genitori parlano, ridono e si intrattengono con i loro amici, e intanto i bambini, in un’altra stanza, colorano, ascoltano fiabe, si travestono grazie all’enorme armadio di travestimenti del circolo Arci, recitano e inventano cose e situazioni.

Venerdì 15 a curare il laboratorio creativo con i bambini ci sarà Petra Trombini, mentre sabato 16 a intrattenere i più piccoli con attività ludiche ci sarà Chiara Daniele. Per entrambi il contributo per ogni bambino è di 3 euro.