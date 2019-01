Aperitivo per adulti accompagnati, un pomeriggio in compagnia dei propri figli da Prospero

Aperitivo per adulti accompagnati. Da Prospero, in via Marche 8, mercoledì 23 gennaio dalle 17:00 alle 19:00 accoglieremo adulti accompagnati! Concedetevi un paio d’ore di relax mentre i vostri figli giocano e mangiano con altri bambini. I più piccoli saranno impegnati in un laboratorio che li porterà nel magico mondo dI "Vedo a Colori", Corrimano Edizioni.

È la storia di un bambino, Ruben, che riconosce in ogni persona che incontra delle qualità che associa a colori. Non è così per la sua famiglia, che nei confronti dell'altro mostra intolleranza, indifferenza, paura o razzismo. Vede in bianco e nero. "Vedo a colori" è una storia sulla diversità e sull'accettazione della diversità. Attraverso gli occhi di un bambino, vengono affrontate tematiche sociali importanti come la disabilità, l'omosessualità, la prostituzione, la malattia mentale e la povertà. Mentre i vostri figli vivono un momento divertente e gustoso, abbandonatevi a un'occasione di vero relax. Laboratorio e merenda in compagnia di Federica Terranova di OmniaCultura. L’evento è a numero chiuso. Contributo per bambino (laboratorio + merenda) 8 euro. Gli adulti potranno scegliere liberamente à la carte.