L'aperitivo della domenica, da Barrio live tutto al femminile con il Valentina Tumminello trio

Questa settimana il format L'Aperitivo della Domenica sarà ospitato al Barrio, il nuovissimo locale di Via Meli 62, zona San Domenico, nel cuore della città. Appuntamento il 9 febbraio alle 20 con un live tutto al femminile con il Valentina Tumminello Trio.



Il suo concept si basa sulla qualità dei prodotti sia del food che dei drink, oltre che sull'ospitalità, per far concedere al cliente di trascorrere una serata in assoluto relax. Menù aperitivo - Menù cena.



Concerto live tutto al femminile, tra il pop ed il rock di cover internazionali: Valentina Tumminello - voce, Flavia Farruggia - chitarra, Anna Traina - percussioni. Consigliata la prenotazione del tavolo. Parcheggio indicato zona i Grilli o zona Tina Pica/Cala.