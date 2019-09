Musica e showcooking, alla Rinascente un aperitivo con Alessandro Borghese

Martedì 1 ottobre alle 19:30 Obicà Mozzarella Bar a Palermo presenta un esclusivo aperitivo in compagnia di Chef Alessandro Borghese per inaugurare la ripresa autunnale di PalermoJam, la rassegna musicale organizzata dal Mozzarella Bar sulle terrazze di Rinascente.

La serata segna una nuova tappa della collaborazione con Chef Alessandro Borghese, che negli ultimi due anni è stato protagonista di esclusivi eventi nei ristoranti Obicà in Italia, UK e USA.

Nel ristorante situato al 4° piano della Food Hall di Rinascente Palermo, con una vista mozzafiato sui tetti del centro storico e sulla suggestiva Piazza San Domenico, Obicà propone la degustazione di specialità della sua cucina con un esclusivo Live Cooking di Chef Alessandro Borghese. Ad accompagnare la serata, la musica dal vivo di Jack & The Starlighters, celebre band palermitana che condivide con Chef Alessandro Borghese un’anima rock. In scaletta, brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta.

La degustazione comprende specialità del Mozzarella Bar, come il Bocconcino di Mozzarella di Bufala con Pesto di Pomodori Secchi e il Baccalà Mantecato con Chips di Polenta, proposte dalla Cucina, come il Supplì al Telefono e la nuovissima Crocchetta di Casatiello, prosegue poi con due Pizzette, la Prosciutto Cotto e la Parmigiana, e termina con i dolci Obicà: il Tiramisù e la Crema di Ricotta di Bufala con Pesche Sciroppate e Mandorle.

Il party, al prezzo di 30 euro a persona, prevede la degustazione e due drink a scelta tra una selezione di cocktail, vini e birre. L’evento è aperto a tutti, previa prenotazione online.