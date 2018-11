"Aperite, per essere noi abbiamo bisogno di te": l'appuntamento di Legambiente al Cre.Zi.

Venerdì 30 novembre Legambiente Palermo organizza una giornata di attività aperta a tutti coloro che amano l'ambiente e vogliono tutelarlo con le loro azioni, dalle più piccole alle più grandi.

Sarà un'occasione per stare insieme, creare ed approfondire tematiche come cambiamenti climatici, abusivismo edilizio, gestione dei rifiuti e microplastiche. Vi aspettiamo al Cre.Zi. Plus, il nuovo community hub dedicato alla creatività e all’innovazione sociale, nato da un progetto di Clac ed il Consorzio Arca, sostenuto dalla Fondazione con il Sud!

Il programma

17.30 Workshop sugli stili di vita sostenibili:

Dalla terra alla tavola e dalla tavola alla terra:

Scopri come r(i)accogliere il tuo cibo con Antonio, volontario di Legambiente Sicilia, che ti mostrerà come ottenere un buon compost mediante l'utilizzo di enzimi naturali.

Sarà un'occasione per parlare di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti.

Spesa senza sprechi:

Eliminiamo l'usa e getta dalla nostra spesa creando insieme a Vanessa, Maria e Teresa, volontarie di Legambiente Palermo, uno shopper fatto di materiali di recupero personalizzandolo con frasi che regalino un pensiero positivo a chi ci incontra.

Sarà un'occasione per parlare di "sacchetti illegali" e danni da dispersione della plastica nell'ambiente.

19.00 Aperitivo:

Aperitivo con presentazione delle attività di volontariato ambientale con i volontari di Legambiente Palermo e presentazione della campagna di citizen science "Volontari per Natura".

Formula aperitivo rinforzato + calice di vino: 7 euro.

20.30 Proiezione di "Una scomoda verità 2" e dibattito:

Proiezione del sequel di "Una scomoda verità", diretto da Bonni Cohen e Jon Shenk, in cui Al Gore continua la sua battaglia contro i cambiamenti climatici.

Moderano il dibattito sull'adattamento ai cambiamenti climatici, rischio idrogeologico e abusivismo edilizio Gian Vito Graziano, comitato tecnico scientifico di Legambiente Sicilia e Mimmo Fontana, Resp. sud e urbanistica Legambiente Onlus.