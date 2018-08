Apericena e tributo Coldplay al Mille e una Notte

Sabato 11 agosto alle 20 al Mille e una Notte appuntamento con il buon cibo e la buona musica, con il tributo ai Coldplay degli Spped of sound.

L’aperitivo, che è poi una vera e propria cena, lo spazio all’aperto e l’omaggio musicale a una delle più grandi band inglesi e la musica dance a seguire. Sono queste le basi complete per la serata migliore sabato 11 agosto alle 20 al Mille e una notte in via Mater dolorosa 67 a Palermo. Chi vorrà potrà fare l’aperitivo servito al tavolo composto da: polpettine di pesce con melanzane e mentuccia, crostone di pane, insalata russa, cocktail tropicale con gambero, polpa di granchio e salsa rosa, parmigiana di melanzane, timballino di riso con gambero, paninetto con pollo e lattughino, farfallette al salmone con zucchinette e panna. Alle 22 parte il concerto tributo ai Coldplay degli Speed of sound. Benny Vassallo, Gabriele Graziano, Simone Esposito, Mauro Pizzo, e Daniele Zimmardi porteranno il pubblico in un viaggio attraverso tutta la discografia della band di Martin, con le più famose hit, eseguite insieme a qualche chicca. In scaletta brani come “The scientist”, “Viva la vida”, “Fix you”, “Clocks” e tanti altri. Seguirà dj set con Disma Patorno. Ingresso 15 euro e su prenotazione telefonando al 3807980615 o al 3939773133.