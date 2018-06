Dalla frittura di Francesco Lelio alle parole di Gaetano Basile, l'aperitivo street food da Flaccovio

Apericena Street Food live con lo Chef Francesco Lelio e Gaetano Basile: appuntamento mercoledì 4 luglio, a partire dalle 19,30, nell’area antistante il Punto Flaccovio - via Federico Garcia Lorca, 5 - Palermo.

Un’occasione unica per trascorrere una serata di inizio estate all’insegna del gusto e del divertimento, tra genuinità, socialità, tradizione e creatività insieme a Gaetano Basile e lo chef Francesco Lelio. Una serata davvero speciale il 4 luglio nell’area antistante il Punto Flaccovio di via Federico Garcia Lorca 5, che per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio locale “street food” a cielo aperto. Durante l’apericena, Gaetano Basile, giornalista, scrittore e autorevole enogastronomo, racconterà le tradizioni, la storia della cucina popolare siciliana e le sue chicche sui popoli che nei secoli si sono avvicendati a Palermo e lo chef Francesco Lelio, preparerà live un aperitivo di prodotti tipici dello street food palermitano tra tradizione e buon cibo, cucinando rigorosamente dal vivo alcune tra le più famose espressioni del cibo di strada palermitano, preparato esclusivamente con ingredienti che valorizzano le eccellenze gastronomiche del nostro territorio.

Un appuntamento speciale, che inizierà alle 19:30, all’insegna della narrazione di una tradizione che affonda le proprie radici nella storia e che ci porta anche ad affondare i denti in ogni prelibatezza che la gastronomia siciliana ed in particolare palermitana propone. Un evento esclusivo dove i colori e i sapori di Palermo saranno protagonisti. Panelle, cazzilli, arancine, guastèdde ca meusa, mussu e carcagnola: tutta l’autenticità palermitana sembra raccogliersi nella cultura del cibo da strada, quella cucina popolare che porta i segni delle tante etnie che si sono avvicendate sull’isola. Palermo non si distingue solo per le sue bellezze architettoniche, ma per ogni piatto tipico che porta con sé una tradizione, una cultura.

Un vero e proprio viaggio nella memoria gastronomica del capoluogo, dai segreti alle ricette, alle tabelle nutrizionali del cibo di strada, scopriremo tutto sulla storia della cucina palermitana. Provare a mangiare con le mani per recuperare sensazioni perdute: come dice Gaetano Basile “toccare il cibo, coglierne la consistenza con le dita, aiuta a scoprirne gli odori mentre già si avvicina alla bocca”. Tantissime gioie tattili sono difficilmente godibili con la forchetta.

Come partecipare?

Avete la possibilità di scegliere due piatti: biglietto “piatto ricco” comprenderà l’apericena street food (panelle, cazzilli, spiedino mignon, arancine agli agrumi, chips, frutta secca, focaccina con milza, mussu e carcagnola, anguria), le bevande (spuma, chinotto, gassosa) e in regalo il libro “Piaceri e misteri dello street food” (libro dal valore di 15 euro) e autografo dell’Autore Gaetano Basile. Biglietto “piatto povero” comprenderà solo l’apericena street food (panelle, cazzilli, spiedino mignon, arancine agli agrumi, chips, frutta secca, focaccina con milza, mussu e carcagnola, anguria) e le bevande (spuma, chinotto, gassosa).