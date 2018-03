Movimento Pro Sanctitate, apericena per la festa della donna

Una “serata tra donne”, un momento di scambio semplice e sereno, nella condivisione autentica e vera di quello che siamo. Ci si ritrova nella sede del Movimento Pro Sanctitate per una apericena, in un clima di un clima di grande serenità e reciproca accoglienza. Ore 20.30 Via Paolucci de Calboli 29, traversa di via Terrasanta. Prezzo: 15 euro.