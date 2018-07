Apericena e tributo a Elisa, il concerto omaggio sul palco del Mille e una notte

L’aperitivo, che è poi una vera e propria cena, lo spazio all’aperto e l’omaggio musicale a una delle più grandi cantanti italiane e la musica dance a seguire.

Sono queste le basi complete per la serata migliore sabato 28 luglio alle 20 al Mille e una notte in via Mater dolorosa 67 a Palermo. Alle 22 parte il concerto tributo a Elisa degli Hairspray. Sul palco la cantante Roberta Lacca, accompagnata dalla sua band canterà le più belle canzoni dell’artista di Monfalcone, con brani come “Luce”, “L’anima vola”, “Eppure sentire” e “Dancing”. Seguirà dj set con Disma Patorno. Ingresso 13 euro e su prenotazione.