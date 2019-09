La storia della famiglia Ahrens a Palermo, Agata Bazzi per l'aperilibro alla Nuova Ipsa

Incontri d’autore con aperitivo. Continua per il nono appuntamento, venerdì 20 settembre, alle 18,30, nella libreria Nuova Ipsa (via dei Leoni, 71), la rassegna “AperiLibro”, a cura della stessa casa editrice.

Nuova ospite in libreria è la scrittrice Agata Bazzi, autrice della saga sulla famiglia Ahrens a Palermo “La luce è là” (Mondadori). I lettori potranno incontrare Agata Bazzi in un dialogo aperto a partire dai temi del suo ultimo romanzo. La formula è la stessa: durante la serata, ogni lettore potrà consumare un aperitivo servito al tavolo (costo 10 euro), a cura della Caffetteria dei Leoni.

Agata Bazzi è nata a Palermo nel 1956 e ama definirsi “un architetto pubblico”. Ha vissuto a lungo a Milano. Tornata a Palermo si è dedicata alla sua città come tecnico ed è stata, per alcuni anni, assessore al territorio. Continua a lavorare nella pubblica amministrazione. Per Mondadori ha esordito con una saga familiare che ripercorre la storia della città, attraverso una biografia privata che diventa Storia di tutti.

Gli incontri con aperitivo hanno un limite massimo di 40 persone. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria solo per aperitivo. Costo 10 euro. Il prossimo appuntamento con “Aperi-Libro” è venerdì 27 settembre, alle 19, con l’autore Maurizio Lucchese.