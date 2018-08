"Unplugged Tour 2018", Antonello Venditti in concerto al Castello a Mare

Venerdì 10 agosto alle 21.30 al Castello a Mare Antonello Venditti si esibirà in concerto con il suo "Unplugged Tour 2018".

L’ultimo appuntamento sul mare di Palermo, dopo i concerti di Caparezza e Piero Pelù, è con l’“Unplugged Tour 2018” di Antonello Venditti. In quasi cinquant’anni di carriera ha emozionato generazioni di appassionati mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali. Venditti ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni e la sua incredibile carriera.

Avverte il cantautore romano: “Devo avvisarvi, questo sarà un concerto un po’ strano, perché tocca le radici della mia essenza”. In quasi 50 anni di carriera, Venditti è riuscito a raccontare l’amore in un modo personale, unico, diretto. L’inizio del concerto è ovviamente dedicato a “Sotto il segno dei pesci”, disco che proprio quest’anno compie 40 anni e che verrà festeggiato il 23 settembre all’Arena di Verona. “Sotto il segno dei pesci”, “Bomba o non bomba”, “Sara”, “Lilly”. Ed è solo l’inizio di due ore intense di spettacolo.

Biglietti: platea vip Intero € 57,50, poltronissima intero € 46,00, poltrona terminati.