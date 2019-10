Danisinni, Antigone casa per casa: lo tragedia di Sofocle recitata in piazza e dai balconi

“Antigone casa per casa”, la tragedia di Sofocle recitata tra i vicoli, i balconi, la piazza di Danisinni. Un particolare tour tra arte, teatro e aperitivo popolare per scoprire un antico rione pieno di magia e a lungo dimenticato.

Dal 2 al 3 novembre un'esperienza unica per scoprire Danisinni, immersi nel teatro di comunità, con l’aperitivo popolare e il tour con visita alle opere di street art, all'orto-fattoria, alla scalinata arabo-normanna, alla cripta della Parrocchia Sant'Agnese. Ingresso alle due mostre del Museo Sociale Danisinni: "Children of faith", fotografie di Rossella Puccio;"Avvistamenti #2" collettiva asemica. Domenica 3, laboratorio di asemic writing condotto da Enzo Patti. Terzo e ultimo week-end ad arte del Museo Sociale Danisinni con Le Vie dei Tesori, che nelle precedenti date ha registrato il tutto esaurito.

Tra file colorate di panni stesi che disegnano geometrie tra cielo e terra, case affastellate come un piccolo presepe addossato alle pareti rocciose di un rione antico e unico per morfologia e storia: adagiato nella cosiddetta fossa o oasi di Danisinni, è circondato da orti e ribassato rispetto alla quota di città; tra le facciate istoriate da murales di artisti internazionali, bambini che giocano a pallone per strada e i rumori di una piazza sempre in festa; si costruisce il palcoscenico urbano dell’”Antigone casa per casa”, progetto sperimentale ideato da Gigi Borruso, direttore di DanisinniLab, teatro di relazione e di comunità nato un anno fa nel piccolo rione da cui prende in nome, da un’idea del Museo Sociale Danisinni (MuSDa). Un’Antigone pensata dentro gli spazi pulsanti del quartiere, come le case o le taverne, alla ricerca di un’intensità inusuale e di un rapporto intimo con lo spettatore. Un’esperienza immersiva in cui arte e teatro si fanno relazione all’interno di una comunità che si sta riaprendo alla città, nonostante sia stata a lungo dimenticata, isolata e schiacciata dal pregiudizio.

Sabato 2 novembre ore 16:00, piazza Danisinni. Una grande tavolata, un momento conviviale calato nella tradizione e immersi nell’”Antigone casa per casa” di Gigi Borruso, direttore di DanisinniLab, con gli allievi del laboratorio. Si inizia con la visita guidata del quartiere alla scoperta della galleria a cielo aperto di street art, l’orto-fattoria con i suoi animali, e la scalinata arabo-normanna. Visita alle due mostre allestite nella cripta ipogea seicentesca: “Children of faith”, con fotografie di Rossella Puccio; e nella sede espositiva del MuSDa (“Avvistamenti #2”, opere asemiche inedite di artisti internazionali, a cura di Enzo Patti, dove sarà inoltre possibile vedere una selezione delle 150 opere che costituiscono la prima collezione permanente di opere asemiche, poesia visiva e calligrammi in città. Terminata la visita tutti in piazza per l’”Antigone casa per casa”. Un’esperienza immersiva in cui arte e teatro si fanno relazione all’interno di una comunità che si sta riaprendo alla città, nonostante un passato segnato dall'isolamento, dalla miopia istituzionale e dal pregiudizio. Durata dell'esperienza 2 ore. Per prenotare il coupon basta collegarsi al sito de “Le Vie dei Tesori” (www.leviedetesori.com). Solo 25 posti disponibili.

Domenica 3 novembre ore 11:00 il tour si arricchisce del laboratorio artistico di scrittura asemica condotto dal maestro Enzo Patti, direttore del MuSDa e artista asemico le cui opere sono esposte in varie collezioni internazionali, e in mostre personali e collettive, alcune delle quali in svolgimento. Pennarelli, fogli e una creatività sganciata da ogni regola e significato se non quello della propria fantasia. Marcel Proust scriveva: "Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale". Al precedente laboratorio hanno preso parte 'artisti originali' dai 2 ai 70 anni, che hanno dato vita a piccole e preziose opere, scoprendo l'artista che è in loro (visionabili sulla pagina facebook del Museo Sociale Danisinni). Il mondo creato da una piccola artista di 2 anni è quello che ci ha sorpreso di più. Sarà fornito ai partecipanti il materiale per realizzare la propria opera. Durata della visita un'ora, costo 5 euro.