Sicilia Queer filmfest, due anteprime cinematografiche sul grande schermo del De Seta

Giovedì 24 gennaio 2019, al Cinema De Seta tornano le anteprime verso la nona edizione del Sicilia Queer filmfest, che si svolgerà a Palermo dal 30 maggio al 5 giugno 2019.

In programma, a partire dalle 20.30, una doppia proiezione, con due film mai presentati in sala a Palermo: The Miseducation of Cameron Post, film rivelazione dello scorso anno, secondo lungometraggio della regista statunitense Desiree Akhavan, già vincitore del Gran premio della giuria all’ultimo Sundance Film Festival sul controverso rapporto tra omosessualità, religione e terapie riparative; e la prima presentazione cittadina del nuovo film di Giuseppe Carleo, Parru pi tía, girato nel quartiere di Ballarò con un cast tutto siciliano (Miriam Dalmazio, Alessandra Pizzullo, Clara Salvo, Claudio Collovà, Salvo Piparo) che sarà presente in sala per incontrare il pubblico insieme al regista. Il regista ha vinto con il film la terza edizione del concorso riservato ai Giovani Autori Italiani, che si è svolto nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ingresso 5€; ridotto con Queer Card 4€

Il programma

Ore 20.30 "Parru pi tia" di Giuseppe Carleo (Italia 2018 / 14'). Saranno presenti il regista e il cast

La famiglia Bonanno vive nella periferia di Palermo. Annachiara, figlia unica, è stata appena lasciata dal suo fidanzato e aspetta di vederlo un'ultima volta perché, secondo una vecchia usanza, ci si restituisce i regali del fidanzamento sfumato. Lucia, madre di Annachiara, rimprovera la figlia per essersi fatta sfuggire un buon partito e tra loro inizia un litigio. Nonna Filippa assiste alla lite e subito realizza che il ragazzo di cui parlano potrebbe cambiare le sorti non solo della nipote ma dell'intera famiglia. Improvvisamente l'anziana donna interrompe il diverbio e prende in mano la situazione. Lei è l'unica che, grazie ai suoi poteri occulti, può sovvertire l'ordine naturale delle cose e convince Annachiara e Lucia ad affidarsi totalmente a lei. Recitando un'antica orazione, nonna Filippa lavora il sangue mestruale della nipote affinché abbia il potere di riaccendere la passione in Federico e legarlo per sempre ad Annachiara. Una sola goccia di sangue viene nascosta dentro una gradevole tazzina di caffè che verrà offerta al giovane inconsapevole. Nonostante l'impegno delle tre donne, l'imprevedibilità del destino ribalterà ancora una volta il corso degli eventi.

A seguire "The miseducation of Cameron Post" di Desiree Akhavan USA 2018 / 96' / v.o. sott. it.

La vicenda è ambientata in una cittadina del Montana, nel 1993: la giovane Cameron Post, sorpresa a baciarsi con una ragazza durante il ballo della scuola, viene spedita in un centro religioso, God’s Promise, in cui una terapia di conversione dovrebbe “guarirla” dall’omosessualità. Insofferente alla disciplina e ai dubbi metodi del centro, Cameron stringe amicizia con altri ragazzi, finendo per creare una piccola e variopinta comunità capace di riaffermare con orgoglio la propria identità. Tratto dal romanzo di culto di Emily M. Danforth, La Diseducazione di Cameron Post è diretto da Desiree Akhavan, regista newyorkese di origini iraniane già considerata una delle voci più originali e intense della scena indipendente internazionale. Il film ha consacrato Chloë Grace Moretz (Suspiria, Hugo Cabret) come una delle migliori giovani attrici del cinema americano di oggi.