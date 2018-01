Anno 2017 ricco di eventi per Franco e Ciccio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono diverse le manifestazioni organizzate da Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, nel 2017 appena trascorso, per ricordare la figura dei due grandi attori comici palermitani. Fra le più importanti ricordiamo l’annullo filatelico a Paternò il 6 maggio scorso, la mostra di cimeli alla villa di Franchi "Rinaldo in Campo" di Isola delle Femmine a giugno, l’omaggio ai due comici al Festival del cinema di Taormina dell’8 luglio, l’omaggio ai due attori a Catania ricordando Carosello a "Corti in Cortile" il 24 settembre, il ricordo delle nascite dei due attori il 18 dicembre per Franchi e il 5 ottobre per Ingrassia. Il 9 novembre, inoltre, è stata donata a Giampiero Ingrassia figlio di Ciccio dal comune di Palermo la pergamena della tessera preziosa del mosaico di Palermo, per chiudere in bellezza con la messa commemorativa per i 25 anni della morte di Franchi il 9 dicembre a Casa Professa e il 10 dicembre intitolazione di un aula teatro alla Piccola Accademia dei Talenti a Palermo diretta da Simona D'Angelo.

“L’augurio – spiega adesso Li Causi – è quello che il 2018 porti altre belle iniziative per i nostri grandi Franco e Ciccio: in primis la nascita a Palermo del museo dedicato alle due maschere siciliane grazie ai figli dei due attori che metteranno a disposizione della città materiale e cimeli dei loro genitori (abiti di scena, locandine, foto, premi, pianoforte e fisarmonica di Franchi ecc...) in occasione di Palermo Capitale della Cultura,. Un altro obiettivo a cui tengo molto è che questi due attori vengano conosciuti anche dai bambini che ancora non li hanno conosciuti”.

