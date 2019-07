Anniversario strage di via D'Amelio, per non dimenticare al via quattro giorni di eventi

Al via domani quattro giorni di eventi per non dimenticare la strage di via d'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque dei suoi agenti di scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina e Vincenzo Li Muli. Tante le iniziative in programma, organizzate da Salvatore Borsellino e dal Movimento delle Agende rosse, che culmineranno il 19 luglio, giorno in cui ricorre il 27esimo anniversario dell'attentato.

Il programma provvisorio

Mercoledì 17 luglio

Via della Vetriera, 57, Palermo

ore 16:30 – quarto compleanno della "Casa di Paolo"

ore 18:00 – quinta edizione del triangolare di calcetto "La legalità scende in campo"

Atrio “Paolo Borsellino” della Biblioteca Comunale in Casa Professa

ore 20.00 – “Legami di memoria” a cura dell’Arci Palermo

Facoltà di Giurispridenza – Via Maqueda 172

ore 20:30 – Convegno promosso da AntimafiaDuemila “Paolo Borsellino, strage di Stato – Sulle orme dei mandanti esterni”

Giovedì 18 luglio

Albero della Pace di Via D’Amelio

Ore 17.30 “Storie di resistenza civile al femminile” dedicato a: Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter a cura del “Centro studi Paolo e Rita Borsellino” Con: Chiara Corrao, Luciana Di Mauro, Osas Egbon, Piera Fallucca, Alfio Foti, Vittorio Teresi, Giò Vacirca e Mario Cefalo, Pamela Villoresi.

ore 19:00 – «Acchianata» (salita) in notturna al monte Pellegrino (partenza da via D’Amelio)

ore 21:00 – “La forza dietro ad un sorriso” – Veglia in stile rover

a seguire Santa Messa a cura dell’Agesci



Venerdì 19 luglio



Albero della Pace di via D’Amelio

ore 9:00 – 13.00 – “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani” – Animazione, laboratori, letture per bambine e bambini a cura del “Centro studi Paolo e Rita Borsellino” .

In collaborazione con gli studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria UKE, Nati per leggere Sicilia, Laboratorio Zen insieme, Associazione “Il Quartiere” di Monreale, Centro di animazione territoriale “San Giovanni Apostolo”, Centro “Santa Chiara”, Associazione Lievito, Emmaus Palermo, campo estivo CONI “Sport: un diritto per tutti”, "Casa di Paolo".



“Io ci SARO’, tu ci sei Stato?”

ore 14.45 – “Orfani di Stato” – Interventi dal palco dei familiari delle vittime della strage di Via D’Amelio e dei familiari di vittime di mafia tra cui: Vincenzo Agostino, Angela Manca, Stefano Mormile, Brizio Montinaro, Rosaria Scarpulla e Francesco Vinci.

Aprono l'evento gli "Our Voice"

ore 16.58 – Minuto di silenzio

ore 17.00 - Salvatore Borsellino recita la poesia "Giudice Paolo"

ore 17.30 - "Testimoni di ingiustizia" con Piera Aiello, Ignazio Cutrò, Gianfranco Franciosi. Introducono gli studenti dell’I.P.I.A. - Emanuela Loi di Sant’Antioco (CI)

ore 18.00 – “Verità di Stato, Verità di tutti?” Incontro con i magistrati Ardita, Scarpinato, Lombardo e l’avvocato Fabio Repici, modera Giuseppe Lo Bianco

ore 21.45 I Sansoni

A seguire Presentazione del libro “Paolo Borsellino – Cosa nostra spiegata ai ragazzi” prefazione di Salvatore Borsellino

Sabato 20 luglio

Casa di Paolo Via della Vetriera, 57, Palermo

ore 18.00 Donne contro la mafia (Piera Aiello, Fiorenza Brioni, Rossella Canadé)