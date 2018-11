Animiamo le immagini: i giocattoli del precinema

Come si ottenevano immagini in movimento quando ancora non esisteva cinepresa e pellicola? Lo scopriremo insieme costruendo giocattoli ottici che ci permetteranno di ricreare la magia che trasforma le immagini in animazioni. Questo laboratorio ci farà compiere un viaggio indietro nel tempo, di oltre 100 anni, per sperimentare il modo in cui bambini e adulti si divertivano creando l'illusione del movimento, attraverso attrezzi con nomi complicati (fenachistoscopio, taumatropio, flipbook, zootropio etc.) ma facilmente riproducibili con cartoncino, colori e colla. Il laboratorio stimola la creatività e la manualità dei partecipanti, e possiede finalità istruttive in un contesto ludico.



Destinatari: bambini dai 7 ai 12 anni

Durata dell’incontro: 2 ore (dalle 18 alle 20)

Info: 329 6509941 - Email: elementinonprofit@gmail.com

La quota di iscrizione - 8 euro - include il materiale necessario allo svolgimento del laboratorio



Conduttore: Dino Agate. Da sempre appassionato di animazione, da diversi anni si dedica alla creazione di esperimenti e cortometraggi in tale ambito, in particolare attraverso la tecnica stop-motion. Tale passione l’ha portato a condividere questo mondo magico con bambini e ragazzi attraverso laboratori e corsi. Alcuni lavori sono visionabili cercando "Dino Agate Animation Lab" su YouTube e Facebook.