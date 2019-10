Andare lontano viaggiando: Alviero Martini presenta la sua autobiografia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 26, dalle 18, Villa Adriana ospita un evento straordinario dedicato al noto stilista viaggiatore, Alviero Martini, poliedrico creatore delle carte geografiche ed ora autore di ALV-Andare Lontano Viaggiando By Alviero Martini, la sua autobiografia. Il libro è un testo motivazionale per molti giovani che intendono intraprendere il cammino della moda.

Martini è da anni testimonial di Caere & Share, associazione che si occupa di infanzia abbandonata in India: a Palermo parlerà anche dell’attività sociale (www.careshare.org). Compilando una scheda si parteciperà all’estrazione di premi della collezione Alv. Infine, la moda: con una presentazione-sfilata, Alv porterà alcuni capi rappresentativi del brand.

Ingresso libero. Si accettano donazioni per care & Share Organizzazione Atom Inc. Per contatti: www.atomincproduction.com o 327/9562912