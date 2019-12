"Amor Librorum": all'Oratorio Quaroni in mostra libri rari, stampe antiche e fotografie

Sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 all'Oratorio Quaroni, in via Maqueda 276, si terrà la 26esima edizione di “Amor Librorum”, mostra di libri rari, stampe antiche, fotografie e collezionismo cartaceo. All'interno potrà ammirarsi una esposizione di immagini pubblicitarie della prima metà del 20esimo secolo dal titolo “Un salto nella pubblicità della prima metà del XX secolo”. Un piccolo viaggio attraverso la pubblicazione di disegni e bozzetti dei migliori disegnatori, riprodotti nei giornali e nelle riviste dei primi decenni del 1900. Il termine pubblicità che deriva da pubblico, è una forma di comunicazione per fare conoscere al pubblico i prodotti pubblicizzati al fine di influenzarne i consumi. Le prime forme di comunicazione furono trasmesse tramite materiale cartaceo, come inserzioni sui giornali, riviste, manifesti e volantini. La mostra allestita in piccole bacheche mette in visione pubblicità di prodotti eseguiti da noti disegnatori e stampati in varie riviste di anni diversi. Tantissimi furono i bozzettisti pubblicisti e alcuni sono menzionati in questa esposizione.