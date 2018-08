Amnesty live in peace a Bagheria

Domenica 12 agosto alle 21:30, presso il lungomare di Aspra, il Gruppo Italia 291 di Amnesty International, che agisce sul suolo bagherese e limitrofi, organizza il concerto annuale Amnesty Live in Peace, adesso giunto alla sua IV edizione.

L’emozione passa attraverso l’arte e la musica e ci spinge di più verso l’empatia. Tale capacità è la chiave utilizzata dal gruppo per poter sensibilizzare i cittadini alla tutela e il rispetto dei diritti umani. Oggi nel mondo, stanno accadendo eventi davvero incresciosi per cui i diritti umani non sono più una certezza basilare. E’ per questo che il concerto di quest’anno sarà dedicato al messaggio “La solidarietà non è un crimine”. Sui diritti umani non si torna indietro. Durante l’iniziativa, si esibiranno due noti gruppi del territorio bagherese: Atti Osceni in Luogo Pubblico; Orchestra Vinile Cutò. "Siamo fieri di poter continuare questa magnifica esperienza dopo tanti anni con un riscontro decisamente positivo sulla cittadinanza in termini di sensibilizzazione ai diritti umani", ha dichiarato Emi Gibbisi, la Responsabile del gruppo. L’ingresso sarà gratuito. Per contatti, seguite la pagina Facebook Amnesty Bagheria – Gruppo Italia 291.