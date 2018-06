Al porto arriva la Amerigo Vespucci: sarà possibile salire a bordo per visitarla

Grande attesa a Palermo: la Amerigo Vespucci, l'imbarcazione più antica della Marina Militare italiana, attraccherà al porto domani (venerdì 8 giugno) per la prima fase della Campagna d’Istruzione e per rendere omaggio alla "Capitale Italiana della Cultura 2018". La Vespucci resta ormeggiata alla banchina Vittorio Veneto per tre giorni fino a domenica 10 giugno.

Le visite a bordo (gratuite) sono organizzate secondo orari precisi ma senza alcuna prenotazione, basta andare direttamente sulla banchina. Gli orari: venerdì 8 giugno dalle 15 alle 19; sabato 9 giugno dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30; domenica 10 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Un'occasione imperdibile per gli amanti delle imbarcazioni storiche, che potranno ammirare da vicino la nave-scuola di base a La Spezia, utilizzata ogni anno per la formazione e l'addestramento degli Allievi Ufficiali dell'Accademia Navale. La Vespucci sarà, naturalmente, accompagnata dal Capitano di Vascello Roberto Recchia dall'equipaggio al completo, composto da 264 militari (15 Ufficiali, 30 Sottufficiali, 34 Sergenti e 185 Sottocapi e Comuni) tra cui anche un palermitano, uniti dal motto "Non chi comincia ma chi persevera".

Durante la navigazione gli 82 allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena, tra cui 25 nocchieri e 57 tecnici di macchina, saranno infatti impegnati a bordo a fianco componenti dell'equipaggio in numerose attività didattiche ed addestrative nell'ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, grazie alle quali far propri i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere e acquisire l'importanza del lavoro di squadra, che caratterizza ogni marinaio nell'assolvimento dei compiti della forza armata al servizio della collettività.

Dopo le prime due soste nei porti di Palermo e Civitavecchia, l'Amerigo Vespucci farà poi ritorno nella città di La Spezia, dove parteciperà dal 19 al 23 giugno alla 6^ edizione del Seafuture 2018, evento dedicato alle innovazioni navali e marittime e di importanza strategica per lo sviluppo di opportunità di business per le imprese nazionali ed internazionali del "comparto difesa". La navigazione proseguirà nel Mar Tirreno con le soste di Genova e Livorno, da dove a luglio imbarcheranno gli allievi della 1^ classe dell'Accademia Navale per iniziare la 2 fase della campagna d'istruzione, che quest'anno li vedrà impegnati come anticipato dal comandante Recchia in Oceano Atlantico e Nord Europa "La novità di quest'anno sarà la visita del Vespucci, per la prima volta nella sua storia, nella capitale islandese di Reykjavik".