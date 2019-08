Alturestival 2019: natura, arti e culture tra i monti di Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giunge alla sua terza edizione Alturestival, il festival dedicato alla natura, alle arti e alle culture, tra i monti della Sicilia. Un mese intero di iniziative, che organizzate dal Club Alpino Siciliano dall’Associazione Culturale Formedonda e da Le Due Sicilia srl, saranno dislocate tra Palermo, le Madonie e i Nebrodi dall’11 agosto all’8 settembre, tra il Castellaccio di Monreale, il Rifugio C.A.I Marini e alcuni bivacchi del C.A.S. compreso il Rifugio C.A.S. Arcarolo. Un festival che rispetto alle precedenti edizioni è cresciuto, con più di undici passeggiate, tra cui anche quelle sonore, concerti con protagonisti di fama internazionale tra cui Gianni Gebbia, Paolo Tofani, Mario Crispi, Diego Spitaleri, Enzo Rao e tanti altri. L’idea è quella di far riscoprire, attraverso le arti, le bellezze paesaggistiche e i più suggestivi altopiani della Sicilia. Il tutto tra performance sonore, passeggiate, concerti, mostre e momenti legati a degustazioni di prodotti locali selezionati. Un’edizione che vede coinvolti quasi tutti i rifugi del Club Alpino Siciliano e che si sposta fino ai monti Nebrodi, con iniziative pensate appositamente per regalare agli appassionati della natura e ai curiosi un’estate diversa. Un’estate che al mare contempla anche la possibilità dell’aria fresca della montagna. “C’è sempre un’importante presenza del Castellaccio di Monreale. Sulle Madonie, invece, abbiamo coinvolto tanti rifugi lì presenti - spiega Mario Crispi, presidente del Club Alpino Siciliano e direttore artistico del festival - numerose oltretutto sono le location, come ad esempio Serra del Re, un posto bellissimo di fronte l’Etna fumante. Il tutto si terrà tra passeggiate sonore, nelle quali i partecipanti verranno accompagnati da uno o due artisti che li guideranno in varie soste musicali, ma saranno in programma anche performance più articolate”.

I CONCERTI E LE PROIEZIONI

Alturestival si aprirà domenica 11 agosto alle 21.30 al Castellaccio di Monreale, con il concerto del Magnetic Trio composto da Gianni Gebbia, Carmelo Graceffa e Gabrio Bevilaqua. Il concerto sarà preceduto alle 18 da una passeggiata ecologica di risalita del sentiero nord ovest del Monte Caputo fino al Castellaccio, con partenza e raduno presso la Forneria Messina. Mercoledì 14 agosto, invece, al Rifugio Marini di Piano Battaglia, alle 21.30 concerto dell’ensemble Palermo World Music Roots (Diego Spitalieri, Gianni Gebbia, Mario Crispi, Enzo Rao, Giuseppe Viola, Carmelo Graceffa, Gabrio Bevilacqua). Venerdì 23 agosto, al Rifugio C.A.S. Piano Semprìa "Francesco Crispi”, alle 20, Enzo Rao e Giuseppe Viola si esibiranno in “Situazioni sonore duo”. Domenica 25 agosto, invece, concerto di Diego Spitalieri alle 21.30 al Castellaccio di Monreale. Il 1 settembre, invece, verrà presentato il lungometraggio “Lungo la Strada del Ritorno” di Walter Rindolli, realizzato dall’associazione Tracce di Memoria, in occasione del 75 esimo anniversario della ritirata di Russia avvenuta nel 2017. Il festival si concluderà l’8 settembre al Castellaccio di Monreale, alle 21.30, con il progetto “Effimere” con protagonisti i musicisti Paolo Tofani (degli Area), Mario Crispi (degli Agricantus), Giovanni Floreani (degli Strepitz) e (l’attrice) Daniela Gattorno. LE MOSTRE In occasione di Alturestival 2019 verrà inaugurata al Castellaccio di Monreale la mostra “Il Castellaccio negli Archivi Fotografici del Club Alpino Siciliano” a cura dell’architetto Vincenza Garofalo. L’esposizione riguarda un insieme degli scatti storici più significativi che racchiudono la storia del Catsellaccio di Monreale, antica costruzione del XII secolo edificata da Guglielmo II. Struttura per lungo tempo in disuso, acquistata, ristrutturata e restituita alla città dal Club Alpino Siciliano nel 1906.

LE PASSEGGIATE

Tra le passeggiate più significative: il 13 agosto, alle ore 10, al Bosco del Vicariato Passeggiata Sonora da Portella Mandarini a Cozzo Vicaretto per la Regia Trazzera del Bosco Vicaretto con Maurizio Maiorana (voce, cunto e strumenti a fiato) e Vincenzo Castellana. Il 16 agosto, alle 17, passeggiata sonora da Portella Colla a Valle Giumenta, suggestioni sonore ed esecuzione di brani per strumenti arcaici a fiato con Mario Crispi. Il 18 agosto, alle ore 10,00 passeggiata sonora con Maurizio Maiorana alla volta del Rifugio C.A.S. Rascata a Collesano. Il 24 agosto, alle 14, sarà la volta degli appunti sonori con Enzo Rao e Giuseppe Viola passeggiata di risalita a Piano Imperiale dal Sentiero Nord del Bosco di San Guglielmo e passando per gli Agrifogli Giganti di Piano Poma. Info e prenotazioni Per tutte le attività previste in Alturestival, soprattutto quelle in programma al Castellaccio, dato il numero limitato dei posti, è necessaria la prenotazione.

Per dettagli telefonare ai numeri dedicati per le varie zone di attività: 339 1859657 (Castellaccio) - 335 7772269 (Madonie) - 348 3209140 (Nebrodi) info su tutta la programmazione del festival: www.alturestival.it- www.facebook.com/alturestival www.clubalpinosiciliano.it Tutte le passeggiate sono organizzate dai Soci del Club Alpino Siciliano per i Soci e i loro ospiti. Le quote di partecipazione sono di varia entità e sono relative aiconsumi previsti, al sostegno dei costi edestinate alla manutenzione delle strutture.