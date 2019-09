Altofonte, laboratorio di animazione territoriale per essere imprenditori di se stessi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Fare o aspettare": è questo il tema del laboratorio di animazione territoriale per essere imprenditori di se stessi organizzato dalla Fondazione Hora e dalla Bcc di Altofonte e Caccamo, ad Altofonte sabato 28 settembre dalle 10 nella sala consiliare in piazza Falcone e Borsellino. Dopo i saluti di Luciano Corsale, presidente del Consiglio comunale di Altofonte, e di Angelina de Luca, sindaco di Altofonte, introdurrà i lavori Giovanni Tusa, presidente della Bcc di Altofonte e Caccamo. A seguire gli interventi di Cinzia Prestipino Giarritta, psicologa ed esperta di risorse umane, Massimo Plescia, presidente della Fondazione Hora, Giuseppe Glorioso, di Invitalia spa, Pietro De Luca, vicepresidente della Consulta giovanile di Altofonte. Alla fine laboratorio di idee con incontri individuali con gli esperti di Fondazione Hora per il supporto nella messa a fuoco dell'idea imprenditoriale.