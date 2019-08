Isola delle Femmine, gli Alti e bassi in concerto da Opensea club

Se la musica è simpatia e risata, non c’è niente di meglio da fare che godersela quando è sabato sera. E se questa allegria deve esserci, non c’è niente di meglio del suono degli Alti e bassi il 17 agosto dalle 20 all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.



La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 22 salirà sul palco la Band Alti & Bassi. Giancarlo Zanet (detto il Prof) alla voce, chitarra e armonica, Daniele Raffa (detto il Signnò Lo Curto) a voce e chitarra, Alessandro Tagliareni (detto la Molazza) alla batteria, Roberto Mazzei (detto il Lungo) al basso, Giuseppe Madonia (detto Coppolino) alla chitarra solista avranno il compito di fare divertire il pubblico con canzoni che viaggiano dal pop al rock più popolare.



«Il nostro spettacolo non è solo musica – dicono i componenti della band - ma interazione col pubblico che si lascia coinvolgere, con momenti di comicità improvvisata. La nostra serata è riuscita quando vi abbiamo strappato un sorriso, quando avete canticchiato con noi una bella canzone, quando avete ballato sulle note del nostro crescendo ritmico». Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno. Per prenotare telefonare al 3398619147.