In occasione delle prossime festività natalizie l'Associazione Prometheus, dai creatori del July Games, organizzano una serie di attività per i bambini e i ragazzi di Altavilla Milicia. Sabato 23 Dicembre ci sarà l'inaugurazione dell'Altavilla Christmas Games 2017 presso piazza Matteotti, con il Villaggio di Babbo Natale, dalle ore 16, con gonfiabili, musica trenino di natale e ospite d'eccezione Olaf Anna ed Elsa. Nella stessa giornata si chiuderanno le iscrizioni per il Christmas Games 2017.

Le attività si svolgeranno presso la sede dell'Associazione di Altavilla Milicia, sita in via Loreto 219, nelle date 27 e 28 dicembre e 2 e 5 Gennaio 2018. Inoltre, venerdì 5 Gennaio ci sarà una mostra dei lavori svolti durante le Attività. Le attività si baseranno su due categorie: la Baby dai 6 ai 9 anni svolgeranno le attività dalle ore 10 alle 12. Le attività previste sono: mani in pasta, pittura, master chef, mostra dei lavori e festa finale. Per poter partecipare è necessario iscriversi entro sabato 23 dicembre 2017 con i componenti dell'associazione.



Per informazioni e iscrizione pagina Facebook Ass.Prometheus

