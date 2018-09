Alla scoperta del pianeta rosso, a Villa Filippina un laboratorio per osservare Marte

Riprendono le attività in sede del Planetario di Palermo. Sabato 29 settembre, all’interno del museo della scienza sito di Parco Villa Filippina (Piazza San Francesco 18, Palermo) verrà presentato l’evento “Alla scoperta del Pianeta Rosso” con laboratori per i bambini, spettacoli sotto la cupola dedicate al Pianeta Marte e osservazioni astronomiche ai telescopi.

Si inizia alle ore 19 con il laboratorio per i bambini “Mars Rover Lab” in cui i giovani astronauti scopriranno la superficie marziana, telecomandando un piccolo Rover (riproduzione di uno dei robot cingolati costruiti dalla Nasa e dall’Esa che hanno esplorato in questi anni Marte), realizzato dallo staff del planetario e posto all’interno di un Exhibit che riproduce il suolo di Marte. I bambini, come dei veri e propri astronauti, avranno assegnata una missione di esplorazione a tempo durante la quale avranno la possibilità di scattare alcune fotografie che potranno, una volta sviluppate, stamparle e portare a casa. Al termine della missione verranno regalati dei piccoli omaggi. A seguire, alle 20:30, alcuni percorsi all’interno del Museo e del Planetario con spettacoli a tema con spiegazioni scientifiche sui vari studi fino ad ora eseguiti su questo splendido pianeta.

Il programma