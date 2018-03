Al Dorian la terza tappa di selezioni "Sanremo rock" per band siciliane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Non si fermano le iscrizioni delle band siciliane per partecipare al 31° Sanremo Rock. Serve infatti una terza data, mercoledì 14 marzo, per selezionare le migliori band regionali da mandare alle fasi finali del più importante e longevo festival italiano per artisti rock emergenti.

Teatro della manifestazione questa volta sarà il Dorian al Tasmira di via Rosario Gerbasi 6 a Palermo. È qui, infatti, che le band nate e cresciute in Sicilia si sfideranno con esibizioni live per staccare il biglietto che le porterà il prossimo mese di maggio nella Città dei Fiori.

Saranno 8 i gruppi locali che si scontreranno a “colpi di rock” dal vivo sul palco: da Palermo i Dis’chords Orchestra, Fabio Poeta, Carmelo Piraino, Yes/Se:f e Cospiria, Cherosene dalla provincia di Palermo, Artemixia Cor da Marsala e Granja da Sciacca. Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da produttori musicali, direttori discografici e addetti ai lavori dello spettacolo, di cui faranno parte Giovanni Errera, stimato produttore discografico, musicista, compositore e arrangiatore, Zingaro Glamster, e la direzione artistica del Dorian. L’intera serata sarà ripresa e trasmessa su On Music - Per chi ama la musica, canale musicale del circuito Vision tv, e sul canale Youtube ufficiale Sanremo Rock TV.

Appuntamento a partire dalle ore 20. Musica live dalle ore 22. L’ingresso alla serata è gratuito. Sono partner istituzionali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), AFI (Associazione Fonografici Italiani) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori). Per info e aggiornamenti: www.sanremorock.it , pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”, info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it, 327 423 7725.

LE BAND DI MERCOLEDÌ 14 MARZO

DIS’CHORDS ORCHESTRA - Il progetto Dis’chords Orchestra nasce dalla decisione del chitarrista Davide e dall’arpista Roberta di creare un duo strumentale durante i loro studi di musica jazz. In questa formazione hanno modo di esibirsi a Ustica e al Nuoro jazz Festival. Successivamente al progetto si inseriscono voce femminile, flauto, basso, batteria ed elettronica. Iniziano ad esibirsi come cover band e solo nel 2017 realizzano i primi brani inediti. La formazione definitiva con la cantautrice e chitarrista Virginia è un trio ben fornito di voce femminile, chitarra, basso, arpa ed elettronica. https://www.facebook.com/dischordsorchestra/

FABIO POETA - Fabio Dragotta in arte Fabio Poeta inizia a scrivere a 14 anni. Guida alcune cover band di Palermo e nel ’95 va a Roma per fare il cantautore. Collabora con etichette discografiche e musicisti. Pubblica due album: “Fondo” (1997) e “Gioco Sporco” (1998). Nel 1999 con il singolo “Fabio 65” approda alle finali di Sanremo Nuovi Talenti. Dopo aver composto oltre 100 brani ed eseguito oltre 200 concerti, inizia a scrivere poesie, romanzi e per il teatro. Nel 2011 riprende l’attività live e nel 2014 pubblica il singolo “Ascoltami”. Nel 2016 inventa e produce “Condividendo Convivo 2016”, spettacolo di danza, pittura, poesia, costruito intorno alla sua big band, con ospiti di caratura nazionale. Nel 2017 pubblica il primo romanzo. Il nuovo lavoro discografico è atteso nel 2018. https://www.facebook.com/pg/Fabio-Poeta-233478586853139/about/

CARMELO PIRAINO – Carmelo Piraino, una laurea in Scienze Politiche e un Master in marketing Turistico, è diplomato al Cet di Mogol in: Autore di testi, Composizione, Interpretazione. Ha curato i cd di Tetris (Cosenza) 2016, Tre Terzi (Palermo) 2014, autore e ideatore all’ep “ Non lo so” di Nòe con cui ha vinto il Festival Show 2016. È autore del libro ” Laura non c’è – scusami Nek se anche la mia Laura non c’è” con un annesso cd di canzoni. (2010). Autore della canzone ‘Nta ll ‘aria” in memoria della strage di Borsellino a 25 anni della ricorrenza. È anche presentatore/conduttore. https://www.facebook.com/cpiraino

ARTEMIXIA COR – Artemixia Cor (cuore di Artemisia) nasce nel 2012 a Marsala dall’unione dei fratelli Giuseppe e Valerio Di Giorgi (chitarrista e batterista), ex di altre formazioni, con l'amico e cantante Antony Mannone. La passione per la musica rock e metal degli ultimi cinquant'anni fa da collante, ma è in particolare il rock degli anni '70 e '90 che influenzerà maggiormente, facendo emergere il suono energico e graffiante che fin dall'inizio sarà il loro biglietto da visita, insieme agli arrangiamenti di forte impatto sonoro contrapposti alle liriche melodiche e ricercate. In meno di un anno collezionano esperienze in festival importanti e registrano il primo album As God Intended (2013). Nel 2014 vincono la terza edizione di "Arrockamo". Numerose le recensioni positive dai siti di settore italiani e esteri. Dopo alcuni cambi di formazione, lavorano al nuovo album. Nel 2016 vincono il Cornino Music Contest. https://www.facebook.com/pg/artemixia.cor.official/

YES/SE:F - é il duo Synth-Pop composto da Salvo e Fabrizio. Provenienti da differenti esperienze musicali, iniziano a comporre insieme nell'estate 2015. Nel 2016 esce sul web e in tiratura limitata di 100 pezzi Thisisnotthealbum (EP), una mini raccolta dei brani più rappresentativi composti nel primo anno di attività a cui segue un mini tour italiano e alcune date a New York. Fulcro della musica di Yes/se:f sono gli eclettici ritmi electropop, i suoni di sintetizzatori analogici e le accattivanti melodie. Il 5 giugno 2017 esce "Prima del Sonno" il primo album (LP) di YES/SE:F per Dancetool Records. https://www.facebook.com/pg/yessefpalermo

COSPIRIA – La band propone inediti Rock/HardRock. Nasce come cover band nel 2015 dalla fusione di due gruppi: elementi dei RadioMob e degli Octopus. I Cospiria iniziano ben presto a comporre brani inediti hard rock in lingua italiana. Il quintetto palermitano ha già all’attivo diverse esibizioni live nel contesto musicale palermitano e la partecipazione ad alcune importanti manifestazioni e contest musicali. Attualmente è impegnato nella composizione e realizzazione di tre nuovi brani e nella registrazione in studio. https://www.facebook.com/Cospiria-1083342085038570/

CHEROSENE – Vengono dalla provincia siciliana: Poggioreale, Salaparuta e Gibellina. Cominciano a sonare insieme negli anni ’90 proponendo brani inediti prevalentemente post-punk. Dopo una pausa, si ritrovano a un concerto dei Tinturia e decidono di suonare covers Rock n’ Blues, classic Rock, finché da improvvisazioni cominciano a fiorire inediti. Nel panorama indipendente italiano vogliono sporcare un po’ un suono spesso orientato al genere cantautorale con chitarre che rimandano al periodo post punk americano, alla psichedelia, con suoni che richiamano atmosfere psichedeliche degli anni ’70. Un indie rock che guarda all’underground americano. Attualmente sono al lavoro sul primo album. http://www.stereopinto.com/

GRANJA - Sono una band emergente alternative/grunge. Il loro repertorio comprende cover, ma trovano anche il tempo di comporre propri inediti. Le influenze sono Verdena, Nirvana, Pearl jam, Alice in chains, Mad Season, Arctic Monkeys, Weezer. https://www.facebook.com/pg/Granja-band-1751795668371860