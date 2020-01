Aiga veste rosa, al Tribunale un convegno in memoria dell'avvocato Luana Antelmi

L'Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, nasce a Roma nel 1966 per iniziativa di un gruppo di giovani legali con lo scopo di tutelare i diritti dell'avvocatura.

In questi anni l'Aiga è diventata l'associazione più istituzionale e diffusa che rappresenta i giovani professionisti. La sezione Aiga di Palermo il 16 gennaio 2020 alle ore 14.30 presso l'Aula Magna della Corte di Appello del Tribunale di Palermo ha l'onore di ospitare il format itinerante "Aiga Veste Rosa" ideato e organizzato dalle sezioni di Vibo Valentia e Treviso per ricordare la prematura scomparsa dell'amica e collega Luana Antelmi.

L'evento, articolato in due moduli, medico e legale, ha lo scopo di affrontare il delicato tema dei tumori femminili e in particolare ha l'intenzione di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e sugli strumenti di tutela assistenziale proposta da Cassa Forense a tutela delle professioniste nei casi di grave malattia. Al convegno interverranno relatori di prestigio specialisti nel settore. La partecipazione riconosce l'accredito di tre crediti formativi per gli avvocati.