Teatro Mediterraneo Occupato, in scena lo spettacolo "Adele"

In scena al Teatro Mediterraneo Occupato il 10 (ore 21) e 11 marzo (ore 18) lo spettacolo "Adele", ispirato all'opera di Federico Garcia Lorca "La casa di Bernarda Alba", di Giovanni Marchione che ne cura adattamento e regia, prodotto dall'Associazione Maschere Nude.

Adele (Fabiola Arculeo) è qui una giovane donna che lotta per difendere le sue passioni e la sua libertà contro le convenzioni sociali incarnate dalla madre Bernarda (Angela Cusumano), prima vittima di questa società, la quale oltre a non aver vissuto non permette agli altri di vivere. La primogenita Angustias (Silvia Di Giovanna), a causa della sua natura remissiva, subisce la madre e si pone come antitesi della sorella. La Ponzia (Cristiana D'Apolito)è il ponte tra le donne Alba e la tanto temuta società.

Quello di Lorca viene considerato teatro poetico, in cui le relazioni tra i personaggi sono iperboliche e portate ai massimi termini, in questo solco si pone uno spettacolo che analizza il conflitto tra morale autoritaria e desiderio di libertà, la spinta dell'individualismo dettato dalla ragione e dal sentimento a dispetto delle conseguenze. E' rappresentata la volontà di perseguire gli scopi che sentiamo la necessità di raggiungere, tra spazi claustrofobici e ricerca di sicurezza, luci che mostrano e ombre che rappresentano invece di nascondere.



info e prenotazioni: info@tmopalermo.it

acmascherenude@gmail.com - 3804374417

ingresso con contributo: 7€