Addiopizzo store alla Fabbrica 102, il mercato del consumo critico che colora il Natale

Nell’imminenza delle festività natalizie, Fabbrica 102 ospita mercoledì 19 dicembre per la seconda volta e a grande richiesta l'Addiopizzo Store, proprio in via Monteleone, dove si trova il bistrot. I biscotti preparati dai ragazzi del Malaspina, la pasta biologica, la pasta di mandorle, le maglie di Addiopizzo, i cd della 800A records e tanti altri prodotti siciliani di grande qualità. Tanti prodotti da acquistare singolarmente o in confezione regalo. I cesti di Natale quest'anno pensiamoli belli e buoni e in ottimo rapporto qualità prezzo.