Acqua memento, la mostra di Shannon Alexander Murphy

Dove il ricordo, come la memoria dell acqua fa con i suoi percorsi inattesi, penetra e si materializza in tele sommerse e poi appese in "underwater paintings" di Shannon Alexander Murphy, prende forma in un suono costante e toccante di junction to humanity, dove un tocco celebra l imprevedibilità di una goccia che si trasforma in onda, E dove l onda si ricongiunge con la sua primordiale puntualità ricomponendosi nell essenziale vibrazione empatica di Can Aksan. Un percorso artistico sensoriale, in un complesso monumentale potente e rifrangente al tempo e allo spazio, dove acqua memento trova un equilibrio confortante e memorabile.

Opening "Acqua,memento".

Evento - mostra - performance arte contemporanea

Prodotto dalla associazione culturale internazionale Fink

Curato da Enrica Laurá

Tre artisti internazionali

Shannon Alexander Murphy ( performance e mostra)

Junction to humanity ( performance musica elettronica live )

Can Aksan (mostra )

Opening 1 dic ore 19 allo spasimo

Su invito

Aperto al.pubblico dal 2 al 10

Dalle ore 10/13

Alle 15/17

Scelte fluide

E connessioni sincronistiche

Creano il progetto di acqua memento.



Patrocinio assessorato al turismo sport e spettacolo

Palermo capitale della cultura 2018



Allestimento

Federica Tutino



Artisti

Shannon Alexander Murphy

Junction to humanity

Can Aksan