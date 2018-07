"Acchianata" ma in anticipo, passeggiata storica al santuario di Santa Rosalia

Domenica 22 luglio con partenza alle 18:00 si terrà una "acchianata" a Santa Rosalia condotta e spiegata da Palermo aperta a tutti Onlus e Igor Gelarda, storico ed esperto in storia della città.

La tradizione della salita a Santa Rosalia è particolarmente antica ed è molto seguita dai Palermitani. In questo caso si vuole proporre una salita che sia a metà tra il sacro ed il laico. Ossia una passeggiata su monte Pellegrino, seguendo la via della Santa, ma soprattutto godendosi le spiegazioni storiche e naturalistiche, ma anche brani antichi che verranno letti durante questa impegnativa ma straordinaria "salita", fatta proprio nella settimana in cui a Palermo si festeggia la Santuzza. Il contributo per la partecipazione è di €7, che verrà donato all'associazione "la carezza di Viky a Giorgia- onlus, che opera all'interno dell'ospedale dei bambini di Palermo e si occupa di bambini nati con problemi cardiaci. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3208704374 oppure scrivendo un'email a palermoapertaatutti@yahoo.it indicando il numero dei partecipanti ed il numero di telefono. Il raduno è previsto alle 17:30 a Piazza Generale Cascino, alle falde del monte, mentre la discesa a Palermo sarà fatta in autobus di linea Amat per cui è necessario dotarsi di biglietto. La durata prevista della passeggiata è di circa 2 ore.