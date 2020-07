Acchianamu 'nsinu a tia o Santuzza Rusulia, escursione guidata al santuario

Non si è palermitani se non si è fatto almeno una volta nella vita “l'Acchianata”, ovvero la salita sino al santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino.

In questa passeggiata storico naturalistica saliremo a piedi lungo i versanti della “scala vecchia” soffermandoci presso le varie edicole votive, ammirando i panorami mozzafiato sulla città. La salita, di facile percorrenza, durerà circa un'ora e mezza e terminerà al Santuario della Santa. Saranno raccontati aneddoti, curiosità e fatti storici che renderanno ancora più piacevole l'escursione. Il ritorno a valle potrà essere effettuato con i mezzi Amat (bus 812 – dal santuario una corsa ogni ora). E' consigliato indossare scarpe comode, cappellino e portare con sé bottiglietta d'acqua, maglietta di ricambio, piccola asciugamani e per chi ne necessita anche crema solare.

Punto di incontro: ore 7.15 largo Antonio Sellerio (all'inizio della scala vecchia)

Durata visita: 2 ore circa.

Costo visita: 12 euro a persona - Gratis per bambini fino a 10 anni.

(visita condotta da guide turistiche abilitate)

Il tour verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino.

L'escursione partirà con un minimo di 5 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria

L'evento in programma è patrocinato da GTI, associazione di categoria delle guide turistiche, al fine di sensibilizzare i visitatori sul ruolo della guida turistica abilitata nel promuovere il patrimonio storico-artistico italiano e contribuire alla sua sostenibilità. GTI intende porre in luce la rilevanza del professionista nell'ambito del comparto turismo a livello nazionale e le sue peculiarità nel trasmettere le proprie conoscenze storico-artistiche dei siti e degli usi e costumi degli abitanti dei luoghi, con effetti di coinvolgimento emozionale e di partecipazione.

GTI in nessun caso è responsabile della prestazione professionale realizzata dalla singola guida turistica incaricata dal visitatore, in relazione alla visita guidata richiesta, e dell'osservanza delle norme di diligenza e di sicurezza anche sanitaria, oltre che in relazione al compenso pattuito. Il compenso sarà pagato direttamente dal visitatore alla guida turistica la quale effettuerà la propria prestazione professionale autonomamente quale libero professionista, essendo esclusa ogni partecipazione contrattuale, anche d'intermediazione, da parte di GTI.