A Palermo la prima tappa di Yamaha Experience

Il 10 e l’11 marzo Palermo ospiterà la prima tappa di Yamaha Experience, il tour itinerante dedicato agli appassionati di nautica che attraverserà tutta l’Italia e si concluderà il 13 maggio.

Gerno di Lesmo (MB), Marzo 2018 – Battelli, imbarcazioni e motori fuoribordo: tutte le novità di casa Yamaha e Cantieri Capelli, presentate al Salone di Genova, il prossimo week end saranno ormeggiate presso il Club Nautico Vincenzo Florio, disponibili per un’adrenalinica prova in mare gratuita.

Palermo, infatti, è stata scelta come prima tappa di Yamaha Experience, il tour itinerante per tutti coloro che vogliono provare battelli e imbarcazioni motorizzati con i modelli della casa giapponese, sia che siano esperti marinai, sia che stiano muovendo i primi passi in ambito nautico.

Tra i tanti mezzi presenti ci sarà il Tempest 900 WA, motorizzato da una coppia di 250 cv, e l’ammiraglia di casa Capelli, il Tempest 1000 con calandra nera special edition, mentre protagonista tra i motori sarà l’F150G con manetta elettronica.

Tutti i partecipanti potranno avvalersi della speciale consulenza sull’elettronica di bordo degli esperti Simrad, presenti all’evento, che illustreranno come ottenere il massimo dalla propria elettronica di bordo e navigare in massima sicurezza. Due gli appuntamenti previsti per i training: sabato e domenica mattina alle ore 11.00 e nel pomeriggio alle 15.30.

La scuola nautica Il Sestante di Palermo, inoltre, sarà presente per fornire i primi fondamenti di nautica e offrire addestramento in acqua con il team d’istruttori. In questo modo potranno partecipare alle prove anche tutti gli appassionati che vorrebbero vivere il mare ma ancora non hanno la patente o la stanno prendendo: per loro un training in acqua dedicato, con gli istruttori, sul battello Tempest 570.

Maggiori informazioni sulla Yamaha Experience sono disponibili a questo link mentre compilando questo form sarà possibile prenotarsi per le prove in mare dei modelli disponibili.

A presidiare l’evento i concessionari ufficiali Frenomar di Palermo e Boat Service di Trapani.

La flotta disponibile per le prove sarà composta da:

Tempest 1000 WA, motorizzato con una coppia di F300B

Tempest 900 WA, con una coppia di F250D

Tempest 800 Open, con F250D

Tempest 600 Open, con F40G Supreme

Cap 21 Open, con F150G

Cap 21.5 WA, con F175A