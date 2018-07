“'A Firriera”, la mostra fotografica di Franco Lannino

"Stavo li, con il camion che uno degli operai mi aveva prestato per acquistare dei profilati in ferro. Ero alla “Firriera”, il termine che gli addetti ai lavori palermitani usano per indicare quei depositi dove puoi acquistare prodotti e derivati ferrosi. Nell'attesa che i due operai mi caricassero il “ferro” sul mezzo, rimasi affascinato dalle magiche forme geometriche che si offrivano ai miei occhi. Profilati metallici accatastati nel loro spaccato su fondo scuro e con la luce radente!"

"Quale miglior visione per l'occhio “lungo” del fotografo? Uno dei due operai mi chiese cosa stessi fotografando: La bellezza, risposi senza induguiare! Scorrendo le immagini appena acquisite sul mio smartphone, mi accorsi che gli si illuminava il volto. Nino! Gridò al collega, guarda che belle foto, com'è che non ci siamo accorti mai di nulla, eppure da oltre venti anni lavoriamo qui! La bellezza sta negli occhi di chi guarda risposi". Così il noto fotografo Franco Lannino racconta quei momenti.

“'A Firriera”, si inaugura martedì, 24 luglio alle ore 18,30 presso lo studio di architettura Pbaa (Prestileo e Bianco Architetti) di via del Fervore 15 a Palermo. Visite fino al 4 agosto orari 16.30 – 19.30 domenica esclusa.



Gallery