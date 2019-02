Non solo The National, la direzione artistica dell'Ypsigrock annuncia altri sette ospiti

Dopo aver annunciato i National come primo headliner e per la loro unica e imperdibile data estiva in Italia, Ypsigrock svela altre band della sua 23esima edizione, che andrà in scena dall’8 all’11 agosto 2019 a Castelbuono. La line up del “Miglior Festival d’Italia del 2018”, in attesa di ulteriori conferme, si impreziosisce oggi con gli ingressi di Spiritualized come headliner della domenica, David August, Whitney, Let’s Eat Grandma, Fontaines D.C., Whispering Sons e WWWater.



Ancora una volta, la direzione artistica non ha rinunciato a quella originale formula su cui Ypsigrock ha costruito in questi anni la sua autenticità e riconoscibilità nel panorama internazionale dei boutique festival: affiancare nomi di livello mondiale, acclamati dal pubblico dell’universo indie e alternative, a nuovi gruppi che stanno conquistando sempre di più il favore degli appassionati di tutto il mondo per dare vita a un evento imperdibile per la qualità artistica e per la bellezza estetica degli angoli più incantevoli di Castelbuono dove rivive.

I concerti si svolgeranno sui quattro palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage che si trova nel chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco, il Mr.Y Stage all’interno dell’attuale Centro Sud, nell’ex chiesa del Crocifisso, e il Cuzzocrea Stage collocato in mezzo ad una pineta, all’interno del campeggio.

Con gli annunci di oggi la direzione artistica rende nota anche la line up per day, che sarà completata da artisti che saranno svelati prossimamente. Il festival si aprirà, come ormai da tradizione, con il Welcome party free entry all’Ypsicamping, giovedì 8 agosto. I concerti a pagamento si svolgeranno a partire dal giorno successivo: si inizierà venerdì 9 agosto con The National e le Let's Eat Grandma (and more TBA), si proseguirà sabato 10 agosto con David August e WWWater (and more TBA), mentre domenica 11 agosto sugli stage di Ypsigrock saliranno Spiritualized, Whitney, Fontaines D.C. e Whispering Sons (and more TBA).



Da oggi parte la vendita, sui circuiti Vivaticket, Festicket e LiveTicket, dei day ticket. Dal 1 luglio invece potranno essere acquistati gli abbonamenti al prezzo definitivo di 99. A breve il lancio dei camping pass per soggiornare nell’esclusivo Ypsicamping immerso nella pineta di San Focà all’interno del Parco delle Madonie.

I sette ospiti annunciati

Gli inglesi Spiritualized sono una band space rock seminale. Fondati nel 1990 dall’ex Spaceman3 Jason Pierce, sono gli autori di Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space, vera e propria pietra miliare della musica degli anni novanta e disco dell'anno per NME nel 1997. Attraverso una serie di cambi di formazione, la band ha realizzato sette album in studio, due raccolte e altrettanti live album. Tra i loro dischi di maggior successo spiccano Let It Come Down (2001), Amazing Grace (2003), Songs in A&E (2008) e l'ultimo And Nothing Hurt, pubblicato nel settembre 2018, a sei anni dall’ultimo lavoro, e già considerato un instant classic.ì



Originario di Amburgo, David August è un polistrumentista, sound master e produttore che vive e lavora a Berlino. Il suo talento e il suo elegante sound sono stati da subito notati dai più grandi nomi della musica elettronica. Compone e suona musica caratterizzata da toni pieni di speranza e umanità. Lo scorso anno ha pubblicato due album: a marzo DCXXXIXA.C, per 99CHANTS, un un lavoro di chiara matrice ambient, nato in seguito all’esigenza dell’artista di riscoprire le sue lontane origini italiane; mentre a novembre è uscito D’Angelo, per la label PIAS, che unisce al suo sound più sperimentale quello più elettronico e melanconico degli esordi.



I Whitney sono un duo indie-rock di Chicago, formato da Max Kakacek (chitarra) e Julien Ehrlich (batteria) che nasce nel 2014 a seguito dello scioglimento degli Smith Westerns, la band in cui erano strumentisti. Light Upon the Lake è il loro album di debutto, pubblicato nel 2016 per la Secretly Canadian, e registrato insieme a una band di quattro elementi, poi diventati parte integrante del progetto. Nell'album, acclamato da critica e pubblico, emerge un songwriting fantasioso e penetrante, che rilegge sapientemente il rock classico senza suonare mai retrò. A tre anni dall’esordio, la band è tornata a lavoro e nei prossimi mesi è prevista l’uscita del nuovo disco.



Le giovanissime Rosa Walton e Jenny Hollingworth, nel giugno 2016 stupirono critica e pubblico con il loro primo promettente album Gemini, pubblicato sotto il moniker Let’s Eat Grandma: un concentrato di pop e psichedelia anarchica e ribelle che le ha portate in tour in tutto il mondo a fare incetta di sold out. Due anni dopo, l’uscita di I’m All Ears conferma quanto di buono avevano fatto notare: il loro synth pop psichedelico diventa più maturo, grazie alla produzione di David Wrench (The XX, Frank Ocean), Faris Badwan (ex The Horrors) e la nuova stella del glitch pop americano Sophie.



I Fontaines D.C. sono un quintetto di stanza a Dublino che sta entusiasmando critica e pubblico con il loro sound composto da una miscela esplosiva a base di post punk e testi grintosi, che pescano dal sottobosco della controcultura d’Oltremanica. I primi singoli autoprodotti e pubblicati a partire da maggio 2017 hanno messo in mostra un’attitudine live notevole che li ha portati in giro tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Queste premesse fan ben sperare per l'imminente tour a supporto del loro album di debutto Dogrel (Partisan Records), prodotto da Dan Carey (Kate Tempest, Bloc Party, Bat For Lashes, Black Midi, TOY, Goat Girl) che sarà pubblicato il prossimo 12 aprile e anticipato dal singolo Big, uscito solo pochi giorni fa.

I Whispering Sons sono una band post-punk olandese fondata nel 2013 e attualmente di stanza a Bruxelles. Dopo aver pubblicato l'EP Endless Party (2015) e due 7'', Performance/Strange Identities (2016) e White Noise (2017) lo scorso mese di ottobre hanno pubblicato Image, il loro primo album prodotto da Micha Volders (Meteor Musik, El Guapo Stuntteam), in cui ad emergere è un sound nostalgico, dalle tinte nichiliste ma rimodellato in chiave contemporanea con una matrice prettamente indie-rock.



Wwwater è il moniker sotto cui si cela il nuovo progetto minimal electro pop dell’artista belga, di origine caraibica, Charlotte Adigéry. Appassionata di musica sin dalla tenera età, periodo in cui ha assorbito influenze musicali di vario carattere, ha iniziato sin da subito a farne ragione di vita collaborando e prestando la sua voce a diversi progetti. Nel marzo del 2017 ha pubblicato l’EP La Falaise, un debutto promettente e consistente dove ha dato prova del suo talento musicale: i brani, come le sue esibizioni sono trascinanti e spaziano dalla musica ambient sperimentale a un suono R&B più tradizionale. In live è accompagnata da due elementi: Bolis Pupul (DEEWEE) alle tastiere e Steve Slingeneyer (già precedentemente nei Soulwax) alla batteria. Da poco ha pubblicato Screen, un nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo primo album.