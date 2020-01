4sax brothers per la prima edizione della "Carini classica"

Siamo al quarto incontro,a Carini all'interno del magico Castello La Grua Talamanca,con la musica per l'evento denominato "Carini Classica " prima edizione che ha già visto nei precedenti incontri artisti come Francesco Viola,Raphael Leone & Valentina Casesa in trio oltre al coro di Voci Bianche dell'Accademia Musicale Mediterranea e alla presentazione del nuovo album di Nicolò Renna.

Sabato 1 Febbraio alle 21:00 si chiuderà questa prima parte della stagione musicale Carinese con i "4Sax Brothers" con un concerto di musica classica per Sax ,sempre all'interno del Castello. Tutto ciò grazie all'amministrazione Comunale e alla collaborazione dell'Accademia Musicale Mediterranea e del Centro Commerciale Naturale "Carini Centro"