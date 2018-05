40° anniversario della morte di Peppino Impastato, incontro a "Casamatta"

Rendere onore alla memoria recuperando il pensiero e l'esperienza: questo l'obiettivo dell'incontro su Peppino Impastato organizzato dal Partito Comunista e Fronte della Gioventù Comunista per l'8 maggio presso la sede "Casamatta", in via d'Ossuna 6 alle 18.

In occasione del 40° anniversario della morte del militante comunista Peppino Impastato, il FGC e il PC organizzano questo evento per discutere sul pensiero e sull'esperienza antimafia portata avanti negli negli anni '70 nel palermitano; un'azione di antimafia diretta verso le necessità e le lotte delle classi popolari, contro il degrado sociale che sono costrette a subire, che li induce all'omertà e alla rassegnazione nei confronti di un sistema che non lascia alle classi popolari nessun futuro se non quello segnato dalla precarietà e dalla disoccupazione.

Il giorno dopo, 9 maggio, nella data della ricorrenza, avrà luogo il corteo dalla ex sede di RadioAut a Terrasini al quale PC ed FGC partecipano riconfermando l'impegno degli anni passati.