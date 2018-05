Festa della Repubblica, si esibisce la fanfara dei Bersaglieri

“Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente”; traendo spunto da questa affermazione di Idro Montanelli, la fanfara dei Bersaglieri della sezione di Casteldaccia vogliono coinvolgere e invitare l’intera comunità per celebrare in maniera solenne la festa della Repubblica.

Sabato 2 giugno si celebrerà la Festa della Repubblica con la gradita presenza della Fanfara dei Bersaglieri che percorrerà alcune vie del centro della nostra città, esibendosi sia durante il percorso che sostando in alcuni luoghi. La partenza è prevista per le ore 9.30 da Piazza Bologni, dopo una sosta musicale si riparte con una parata per Corso Vittorio Emanuele che arriverà sul sagrato della Cattedrale, per un'esibizione musicale.

Il 2 giugno è una data importantissima per noi italiani e si spera che queste manifestazioni possano avvicinare anche i più giovani che non sempre comprendono o conoscono il valore di questa data. Il Presidente dell’Associazione della Fanfara dei Bersaglieri della sezione di Casteldaccia, Giuseppe Montesanto afferma, “ci ritroveremo nelle vie cittadine con l'orgoglio di essere italiani e la passione di riaffermare valori e principi alla base della nostra storia”.